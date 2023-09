Psg | Luis Enrique | “L’ossessione di vincere la Champions League non è un buon segno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il tecnico del Psg,, ha parlato alla vigilia dell’esordio europeo incontro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: “Che un club sia ossessionato dalla vittoria finale innon è mai un. Quando una squadra, un club è ossessionato da qualcosa, non è mai un, bisogna avere speranze, ambizione ma un’ossessione non funziona mai, in nessun ambito della vita”. E ancora: “Dobbiamo vedere come si avvia la competizione, come club siamo convinti e motivati, e speriamo ditutte le competizioni possibili. Non abbiamo iniziato benissimo la stagione, ma ogni volta che arrivo è sempre così, ci sono molte informazioni, idee e concetti che i ...