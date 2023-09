Provvedimenti migranti | Noury Amnesty a Notizie com | “Non fermeranno le partenze | le renderà solo più mortali”

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nel pacchetto di misure sui“non ci sono soluzioni al fenomeno, mamisure che indeboliscono la protezione e che non prevedono l’istituzione di mezzi europei adeguati di ricerca e soccorso in mare”. Ai microfoni di.com, Riccardo, portavoce diInternational, commenta iapprovati oggi, lunedì 18 settembre, dal Consiglio dei ministri. “Se l’Europa non porta le navi in mare, allora si faccia in modo che le ong possano tornare a soccorrere. La politica portata avanti da più governi, compreso questo, di creare ostacoli nei confronti di persone vulnerabili che hanno gravi motivi di fuga, non fermerà le, lepiù. Ècrudele il ...