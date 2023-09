(Di lunedì 18 settembre 2023) Lolanciato da una parte del personale del liceo Maurice-Utrillo a Stains era anzitutto motivato dalle rivendicazioni sindacali di risorse umane e materiali per accogliere meglio gli studenti. Comincia così l’articolo della saggista Fatiha Agag-Boudjahlat, autrice del libro “Combattre le voilement” (Cerf), che continua: una parola d’ordine supplementare, e infamante, vi è stata aggiunta, forse da parte dei sindacalisti Sud e di alcuni membri del personale scolastico, spesso reclutati a livello locale in una logica di “grandi fratelli del quartiere”. Il volantino distribuito indica: “Teniamo a dissociarci dalla politica islamofoba del governo (…). Non siamo la polizia del costume. Rifiutiamo di stigmatizzare gli allievi che indossano un’abaya o un qamis”. Così facendo, tradiscono la loro missione e, peggio ancora, tradiscono i loro allievi, rinchiudendoli ...

Nei giorni precedenti, gli ecoattivisti avevano portato la loro dimostrazione a Roma, in via della Conciliazione, sdraiandosi sull'asfalto come se fossero cadaveri perla condanna ...E così tutti ail Governo Meloni ( eh figurati) e a pretendere che lo Stato per decreto abbassi i prezzi degli affitti Nessuno però si chiede cosa abbia fatto il Comune per ...Possono " questo sì "per il primo gol, quello segnato da Vlahovic. Il pallone ... Alla Lazio manca un rigoreil Genoa per un fallo di Bani su Zaccagni, che avrebbe regalato forse un ...

Protestare contro il divieto dell’abaya Uno “sciopero sbagliato” in Francia Il Foglio

Milano, le proteste degli studenti contro il caro affitti TGLA7

L’ufficiale guidò la protesta contro la reintroduzione del turno di notte dei ghisa. Carmelino La Grotteria è stato nominato coordinatore nazionale del Sulpm, con la delega alla polizia locale.finendo la sua corsa contro il guard rail. Provvidenziale l’airbag, che si è attivato nell’abitacolo evitando con ogni probabilità al guidatore traumi più seri. Nell’impatto non sono stati coinvolti ...