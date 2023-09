Probabili formazioni Verona-Bologna | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Saràil match che chiuderà la quarta giornata del campionato di Serie A. Ad arbitrare la sfida del Bentegodi sarà il signor La Penna di Roma, con al suo fianco gli assistenti Di Iorio e Barone. Il quarto ufficiale sarà Perenzoni, mentre al Var è stata scelta la coppia composta da Chiffi e Muto. Arbitro ormai esperto, che ha debuttato in massima serie nell’ultima giornata del 2012/2023 in Atalanta-Chievo. Bilancio accettabile per gli scaligeri con il fischietto romano, con cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte con ultimo incrocio lo scorso 15 aprile, il pareggio in casa del Napoli. Assai peggio quello dei felsinei, che in undici partite hanno racimolato due vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte. Per i padroni di casa potrebbe rivedersi Lazovic in mezzo al campo, ‘panchinando’ Folonrusho che pure non aveva sfigurato. Il serbo ...