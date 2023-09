(Di lunedì 18 settembre 2023) Cinquantaa confronto, 25 bergamaschi e 25ni, sono in mostra fino all’8 ottobre alla ex Cavallerizza di(via Cairoli, 9), un contenitore architettonico polifunzionale di grande bellezza, appena rinnovato e restituito alla città per scopici e culturali. La tappa bergamasca dell’evento, che si terrà all’ex Chiesa della Maddalena a partire dal 14 ottobre al 12 novembre, vedrà la partecipazione dei medesimied opere, riallestite però in funzione degli spazi suggestivi della storica chiesa. Il titolo “” allude agli interrogativi del nostro tempo e alle forme con cui glidel territorio interpretano e reagiscono ai sussulti della. Si tratta di un confronto tra ...

Nella versione del cineasta russo emerge un dottor Faust qualee inquietante indagatore ... Il regista saràalle 17.30 in una masterclass ( L'anima nel cinema di Kiewslovski e Zanussi )...Uomo controcorrente,, eclettico, forse è stato l'unico giornalista europeo che con le sue ... a lui interessava "ile in esso il futuribile del socialismo" (S. Tutino, Il mare visto ......Scenografia Artur Pinheiro Costumi Lucha D'Orey Silvia Grabowski TRAMA In tre volumi (, ... che, in una recente intervista che mi ha concesso, ha dichiarato: "Ilche ci avvolge, in ...

“Presente inquieto”: 50 artisti di Bergamo e Brescia nella contemporaneità BergamoNews.it

Presente inquieto: artisti nella contemporaneità La Voce del Popolo

Avete mai sentito parlare di pianeti cannibali Esistono e si comportano proprio come pensate. Ecco a voi un pratico esempio.