Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia batte la Slovenia e vola in cima alla Pool C

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lodz – E’ ancora vittoria per le Azzurre del. La Nazionaledi Pvolo è impegnata in Polonia a giocare il Torneoper la qualifica a Parigi 2024. E ha riportato la seconda vittoria in competizione. Lo ha fatto ieri serando laper 3-0 (25-15; 25-15; 25-17), che fa parte dellaC. Le ragazze di Coach Mazzanti hanno comandato il match con una prestazione solida.guida il Girone con sei punti e a punteggio pieno. Sono a pari merito con Germania, Polonia e Stati Uniti. Domani le Azzurre in campo con la Thailandia. Il tabellino, le interviste e il Calendario (feder.it) IL TABELLINO – ITALIA-3-0 (25-15; 25-15; 25-17) Italia: Bosio 3, Pietrini 9, Danesi ...

Seconda vittoria dell'Italia femminile di pallavolo al torneo di qualificazione olimpica in corso in Polonia. All'Atlas Arena di Lodz, le azzurre hanno battuto 3 - 0 (25 - 15; 25 - 15; 25 - 17) la ......risultato) aldi Lodz superando in scioltezza la Slovenia di Bonitta . Vittoria mai in discussione, se si eccettua un piccolo momento a vuoto nel terzo set. La nazionale azzurra di...Seconda vittoria in due partite per l' Italia , che prosegue nel migliore dei modi il torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo la vittoria all'esordio contro la Corea del Sud, hanno ...

Qualificazioni Olimpiadi 2024 - LIVE! Italia-Slovenia: 2° impegno nella Pool C per le Azzurre verso Parigi Eurosport IT

Italia, esordio con Vittoria al Torneo Olimpico di pallavolo: batte la Corea del Sud · Data e Orari prossima Partita ... Olympics

Altri tre punti al Preolimpico di volley in Polonia. L'Italia dopo il successo contro la Corea del Sud ha vinto anche contro la Slovenia.Le Azzurre ottengono il secondo successo consecutivo a Lodz dopo quello netto sulla Corea del Sud. Prossimo impegno il 19 settembre contro la Thailandia ...