Prende il via la nuova stagione di Casa Chi Grande Fratello | i dettagli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Da martedì 19 settembre, ladiChi, il format social di Chi Magazineil via, da martedì 19 settembre, ladiChi, il format social di Chi Magazine nella sua edizione speciale, che racconta le dinamiche e il dietro le quinte del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini.Chiè il video talk dedicato al format Mediaset con commenti alle dirette TV, retroscena, curiosità, backstage e interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti. Dopo ilsuccesso della scorsa edizione, la squadra diChi è stata ...

Curiosità: Ti prendo e ti porto via è un romanzo scritto da Niccolò Ammaniti e pubblicato nel 1999.

Alle 18 finalmenteiluno degli appuntamenti più attesi della festa , quello del Concorso Miss Mela & Mister Melo in collaborazione con BKer agency in cui si decreta la regina di bellezza ...È quanto andato in scena nella giornata di ieri (domenica 17 settembre), al Parco didella ...è stato fornito anche dall'associazione Pro Ponte che gestisce lo spazio del Parco e se necura. ...

Al via la Summer School ENEA 2023: sarà possibile seguire in ... Efficienza Energetica - ENEA

Al via il progetto “Reti di facilitazione digitale” Comune di Cuneo

Sono tanti i percorsi che si diramano dalla Via Francigena Micaelica sul Gargano e tra questi prende certamente un ruolo importante il cosiddetto sentiero “dei due conventi” che connette i Santuari di ...Dalla prossima settimana lavori per alberi, segnaletica, limite di 30 km/h e ciclabile senza cordoli collegata a via Roma ...