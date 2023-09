Premio Campiello 2023 Benedetta Tobagi vince | ‘ovviamente’ | con la Resistenza delle donne

(Di lunedì 18 settembre 2023) Trionfa alcon la. Ieri 16 settembre, al Gran Teatro La Fenice, è stato annunciato e premiato il vincitore della 61esima edizione del. Un podio tutto al femminile per questo Gran Galà della Letteratura, organizzato dalla Fondazione Il– Confindustria Veneto. La Giura dei Trecento Lettori ha così votato: sul gradino più alto La(Einaudi) di, con 90 preferenze. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, ...

Il Premio Campiello è un premio letterario italiano che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana edita nell'anno di riferimento.

Classe '95,(forse il più giovane di sempre) per la sua opera prima, I miei stupidi intenti (Sellerio, 2021). Un romanzo apprezzato da molti, una favola intinta di quel dilettantismo ...Pubblicato dalla casa editrice torinese Land, il libro è già stato finalista e vincitore ex aequo alletterario e giornalistico Nadia Toffa, e ha partecipato al, mentre adesso ...Ce ne sono tante di storie come questa nel libro tra storia e narrativa che ha vinto sabato sera il, e che l'autrice ha voluto dedicare, nei ringraziamenti, a tutti coloro, nel mondo,...

Benedetta Tobagi ha trionfato con il suo romanzo "La Resistenza delle donne" e si è aggiudicata il Premio Campiello 2023. La prestigiosa serata di ...Benedetta Tobagi vince la 61esima edizione del Premio Campiello con La resistenza delle donne edito da Einaudi e dedica il premio a tutte le donne combattenti, di ieri e di oggi. Visibilmente ...