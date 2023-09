“Premio Bianca d’Aponte” | Nina Zilli madrina della 19^ edizione

Prendendo ilho pensato che un artista, anche grande, può anche non riceverne mai, e mi ha ... "La mia passione per il cinema è iniziata da bambino cone Bernie . La diva che mi ha fatto ...8 Aversa (Caserta) - Sarà Nina Zilli la madrina del 19mo 'd'Aponte', il contest riservato a cantautrici diventato ormai un punto fermo nel panorama musicale italiano. A lei spetterà il compito di presiedere la giuria di questa nuova edizione, ...... in una continua apertura di orizzonti : come Batouala di René Maran,Goncourt 1921, oppure Lo sciopero dei mendicanti (1979)di Aminata Sow Fall, per citarne un paio. Nella prima lezione, ...

Un'artista genovese tra le finaliste del premio per cantautrici "Bianca D'Aponte" GenovaToday

E' Nina Zilli la madrina del 19° "Premio Bianca d'Aponte" per ... Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Aversa (Caserta) - Sarà Nina Zilli la madrina del 19mo "Premio Bianca d'Aponte", il contest riservato a cantautrici diventato ormai un punto fermo nel ...Trofeo Regionale ed il Premio alla Carriera. Torna da Ercolano carico di encomi il pizzaiolo grottese di adozione, Carmine Colella, portando alto il nome di Grottaminarda anche nel settore "dell'Arte ...