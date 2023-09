Premier League | Monday Night | pareggio fra Nottingham Forest e Burnley

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si chiude la quinta giornata dellacon ilche metteva sul piatto la sfida fraForrest e. Un match si pronosticava molto ed estremamente equilibrato, e quindi, le attese sono state realmente avverate. Infatti, ildi 1-1 permette ad entrambe di muovere la classifica per punti che valgono come importanti per la salvezza. Ildeve dare una mossa di risveglio ad un inizio di campionato complicato e quindi l’atteggiamento è quello propositivo di squadra che cerca in tutti i modi di andare in vantaggio. La pressione ospite paga con il gol, al 41esimo di Amdouni che insacca la palla in rete e che manda ilin vantaggio. Nella ripresa, è un altro...

Curiosità: La Premier League è la massima serie del campionato inglese di calcio. La prima edizione della massima serie inglese, all'epoca nota come First Division, si disputò nella stagione 1888-1889. Nel 1992 le 22 squadre affiliate alla First Division decisero di uscire dalla Football League, per ragioni economiche, istituendo l'odierna Premier League. La lega è un membro di European Leagues.

La quinta giornata di Premier League si chiude nel Monday Night col pareggio fra Nottingham Forest e Burnley per 1-1. Al City Ground è Amdouni, abile a sfruttare un cross di Foster, a portare in ...