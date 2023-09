Premier League | giornata 5 | il Brighton espugna Old Tradford

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un’altra emozionantedicon il Manchester City che continua a vincere. Tengono il passo l’Arsenal, il Tottenham, il Liverpool e il. Delude ancora il Chelsea che non va oltre il pari. Di seguito l’analisi della5 di5: West Ham-Man. City 1-3, Everton-Arsenal 0-1, Wolverhampton-Liverpool 1-3, Tottenham-Sheffield 2-1 Il Manchester City ribalta il West Ham a domicilio 3-1. Al vantaggio Hammers di Ward-Prowse, rispondono nella ripresa Doku, Bernardo Silva e Haaland. Campioni in carica che mantengono dunque il primato. Una rete di Trossard consente all’Arsenal dire il campo dell’Everton. Gunners che avevano perso le ...

Curiosità: La Premier League è la massima serie del campionato inglese di calcio. La prima edizione della massima serie inglese, all'epoca nota come First Division, si disputò nella stagione 1888-1889. Nel 1992 le 22 squadre affiliate alla First Division decisero di uscire dalla Football League, per ragioni economiche, istituendo l'odierna Premier League. La lega è un membro di European Leagues.

... arrivando a minacciare di querela l'Antidemation, storica associazione ebraica contro le ... è partito alla vigilia dell'incontro che il patron della Tesla avrà oggi con ilisraeliano ...Domani nella prima gara della Champions2023/2024, il centrocampista della nazionale ...che ha fatto tanti investimenti in questa stagione per cercare di scalare le graduatorie inma ...

Milan, senti Tonali: "Quante emozioni, sono pure tifoso. Non ho chiesto il Newcastle" - Sportmediaset Sport Mediaset

Newcastle, un muro in difesa e tanto affiatamento per far paura al Milan La Gazzetta dello Sport

Riparte la Champions League e il Manchester City di Pep Guardiola è pronto ad iniziare il suo cammino nel Gruppo G. Per i Campioni in carica la prima sfida è in casa contro la Stella Rossa, club serbo ...La quinta giornata di Premier League si chiude nel Monday Night col pareggio fra Nottingham Forest e Burnley per 1-1.