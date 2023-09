Preghiera del mattino del 18 Settembre 2023 | “Rendimi Tuo collaboratore”

La nostratrova fondamento nelle sacre scritture dell'Islam ecristianesimo, che ci dicono che Dio è padre di misericordia per ciascuna delle sue creature. Non si manifesta nei segni ...Servirà tutta la forzagruppo per provare a mettersi alle spalle una delle notti più nere della ... Mentre France rivolge unaal tecnico: "Ogni derby lo si è giocato sempre alla stessa ...... ma soprattutto di dare al nostro Gianni un secondovostro tempo per un pensiero o una. Grazie".

Preghiera del Mattino DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera del Mattino LUNEDI 18 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

L'incidente all'una di sabato notte alla Borgata Finocchio durante l'inaugurazione della pizzeria dello zio Mimmo. I testimoni: quell'auto andava a 150 all'ora ...L’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo e l’Imam di Spoleto Abdelilah Saouf in piazza del Comune per una preghiera condivisa ...