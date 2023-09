Precipita in un dirupo mentre cercava funghi | morto 52enne

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un uomo di 52 anni ha perso tragicamente la vitastava cercando dei: purtroppo èto in unUna morte a dir poco orribile quella che ha visto vittima un uomo di 52 anni. Quest’ultimo, originario della città di Varese, ha perso la vita in Valsesia. Precisamente nel territorio del Comune di Campertogno. La persona in questione si chiamava Claudio Mazzucchelli. Una volta che si è sparsa la notizia della sua morte, l’intera comunità è rimasta sotto shock ed incredula per quello che gli è accaduto. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 settembre, ma solamente nelle ultime ore è stata diramata la notizia. Cercatore(Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo non fosse andato da solo, ma con la compagnia di un ...

AGI - Un cercatore di funghi 52enne di Varese ha perso la vita in Valsesia , nel territorio del Comune di Campertogno. Si chiamava Claudio Mazzucchelli. I fatti risalgono a ieri pomeriggio ma se n'è ...

A dare l'allarme è stato il compagno che era con lui. È intervenuto l'elisoccorso alzatosi in volo dalla base di Borgosesia, ma per il 52enne non c'è stato nulla da fare ...Miracolo: difficile trovare una parola diversa per quanto accaduto a due suore di 84 anni precipitate con la loro auto in una profonda scarpata lungo il fiume Marecchia e rimaste incredibilmente illes ...