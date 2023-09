Prandelli | «Inter consapevole delle qualità Thuram impressionante!»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Cesaredice la sua sull’dopo la supremazia dimostrata nel derby contro il Milan. L’allenatore,rogato da TuttoSport, commenta anche la prova di. FRESCHEZZA – Cesareesprime il proprio parere sulla squadra attualmente favorita in campionato: l’. Così l’allenatorecettato da TuttoSport: «La padrona del campionato? Non è difficile sostenere che sia l’: ha corsa,, una rosa profonda con 20 titolari. Coniuga la gioventù di alcuni elementi – da Frattesi a– con l’esperienza di altri come Mkhitaryan. Ha freschezza e forza fisica: in questo momento sta dimostrando di possedere lazza della propria. L’attacco ...

