Posti Ata in Campania | Cisl e Cgil | “Primi risultati | continuiamo col confronto”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiScuola e Flc, con i rispettivi segretari generali Rosanna Colonna e Ottavio De Luca, in una nota unitaria esprimono il consenso delle loro federazioni per le risposte ottenute, sia pur parziali rispetto alle esigenze reali, sul versante del potenziamento del personale necessario a garantire il buon funzionamento degli istituti. In particolare, i due leader sindacali si riferiscono al decreto del 13 settembre scorso del direttore generale con cui sono stati attribuiti alle diverse province 479in deroga circa tra collaboratori, assistenti amministrativi e tecnici, cuochi, guardarobiere, addetti alle aziende agrarie ed autisti, che si uniscono ai 1720 precedenti. In dettaglio, 190 sono andati ad Avellino, 119 a Benevento, 332 a Caserta, 1190 a Napoli e 368 a Salerno. ...