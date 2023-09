Porto Empedocle | la fuga dei migranti in paese per cercare cibo Il sindaco | la situazione fa paura

(Di lunedì 18 settembre 2023) Caos con il centro di prima accoglienza stracolmo. Poi arrivano i bus per i trasferimenti verso in Nord. Ma il meccanismo è precario, in balia di qualunque errore di sistema

Curiosità: Porto Empedocle ('A Marina in siciliano) è un comune italiano di 15 435 abitanti del libero consorzio comunale di Agrigento in Sicilia.

Rimane l'emergenza nella gestione dell'hotspot a Lampedusa ed è caos a, dove almeno 100 migranti sono fuggiti da una struttura. Oggi il Consiglio dei ministri ha varato delle misure per contrastare gli sbarchi illegali

Caos a Porto Empedocle, migranti in fuga. Il sindaco: «Fanno paura, situazione insostenibile» Corriere della Sera

Migranti: fuga di massa dal centro di Porto Empedocle, cercano acqua e cibo. Stop ai trasferimenti da Lampedu… La Repubblica

Qualcuno prova a chiedere informazioni, qualcun altro invece si arrampica fino a scavalcare la recinzione e darsi alla fuga. Restare lì, stipati nella tensostruttura di Porto Empedocle, ...Caos con il centro di prima accoglienza stracolmo. Poi arrivano i bus per i trasferimenti verso in Nord. Ma il meccanismo è precario, in balia di qualunque errore di sistema ...