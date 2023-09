Porto Empedocle | decine di migranti scappano dal centro in cerca di cibo Le immagini della fuga

Curiosità: Porto Empedocle ('A Marina in siciliano) è un comune italiano di 15 435 abitanti del libero consorzio comunale di Agrigento in Sicilia.

Sdraiati a terra, ammassati dentro la tensostruttura , oggi l' emergenza migranti si è spostata a. Nell' hotspot sulche dovrebbe servire solo come snodo di passaggio per le centinaia di persone arrivate qui negli ultimi giorni direttamente da Lampedusa , svuotata alla ...Qualcuno prova a chiedere informazioni, qualcun altro invece si arrampica fino a scavalcare la recinzione e darsi alla fuga. Restare lì, stipati nella tensostruttura di, in attesa di poter partire chissà quando verso il Nord Italia è un'opzione che in molti non vogliono neanche prendere in considerazione. Il centro è stracolmo e il caldo afoso di ...

Qualcuno prova a chiedere informazioni, qualcun altro invece si arrampica fino a scavalcare la recinzione e darsi alla fuga. Restare lì, stipati nella tensostruttura di Porto Empedocle, ...