Pori dilatati | come contrastarli per avere una pelle compatta e levigata

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’alleato beauty per contrastare l’aspetto deie tornare adun’epidermidee super levigate Isono piccole aperture presenti sulla superficie dellache rilasciano il sebo per mantenerla idratata ed elastica e sono soggetti a varie cause che possono renderli più evidenti enel corso del tempo. Uno dei principali fattori che influenzano la dimensione deiè l’età. Con il passare del tempo, laperde elasticità e diventa più spessa, facendo apparire ipiù grandi. Con l’avanzare dell’età, l’area e il numero deitendono quindi ad aumentare, rendendoli ancora più evidenti sulla. Ecco perché, di fronte a questa ...