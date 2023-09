Pnrr | audizione di Terna | Enel | Svimez e Istat

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA – Martedì 19 settembre le Commissioni riunite Bilancio Camera – Politiche Ue e Bilancio Senato, nella sala Zuccari del Senato, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1), svolgono audizioni informali, anche in videoconferenza, di rappresentanti di: ore 10.45S.p.A.; ore 11.10S.p.A.; ore 11.30; ore 11.50. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Curiosità: Agrivoltaico od anche agrovoltaico, agri fotovoltaico, agro fotovoltaico, agri-pv, agrisolare, è un sistema di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno. Nel sistema agrivoltaico i pannelli fotovoltaici sono montati ad un'altezza da terra sufficiente per consentire pratiche di coltivazione convenzionali sul terreno sottostante. Tra gli obiettivi del sistema agrivoltaico vi sono la preservazione dei terreni all’utilizzo agricolo, l’ausilio alle coltivazioni idonee tramite l’ombreggiamento che ne riduce la richiesta idrica, la funzione di sostegno delle piante, il contributo alla regimentazione delle acque piovane, una parziale protezione antigrandine e ad altri fenomeni di precipitazioni e condizioni climatiche estreme. Nell'agrivoltaico la funzione di produzione di elettricità fotovoltaica del sistema è una funzione ulteriore alla produzione agricola

... 10,45 Audizioni Terna, Enel, Svimez e Istat su Relazione(Politiche Ue Senato e Bilancio ... 13,30direttore Aise, Giovanni Caravelli. (Copasir). red 18 - 09 - 23 19:30:20 (0599) 5 NNNNECONOMIA - Milano: evento Agici "Il: un'occasione da non perdere per condurre il settore ... POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera: 8,40direttore Rappresentanza Commissione Ue in ...

Pnrr, audizione Terna, Enel, Svimez e Istat - martedì diretta webtv ... Agenparl

Archivio delle notizie - Relazione sullo stato di attuazione del PNRR ... Senato

La relazione semestrale della Dia documenta gli appetiti delle 'ndrine dalle svariate attività illecite alle sofisticate operazioni di riciclaggio ...(Registro Elettronico Nazionale) anche per il settore dei taxi, indicandolo come "necessario per fotografare il settore, individuare i soggetti abilitati a svolgere i servizi e per fare definitiva ...