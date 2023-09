Pizzette di melanzane light | veloci da fare e con appena 60 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con ledi, mia nuora è riuscita a convincere il suo bambino a mangiare verdure! Eh, già… lei è una nutrizionista e cura il suo sito “La mia dieta personalizzata”, ha molte idee brillanti, ma è soprattutto attenta a divulgare un’alimentazione sane e a basso contenuto di grassi. Dovremmo consumare una dose maggiore di ortaggi ogni giorno rispetto a quelle che siamo solite assumere, non solo noi, ma anche e soprattutto i più piccoli. Non è sempre così facile, però. Alcuni piatti ci sembrano più succulenti di altri e solitamente non sono le verdure, soprattutto per i piccini. Con questo trucchetto, è vero, li inganniamo un po’, ma come direbbe il Macchiavelli: “il fine giustifica i mezzi”, e se lo scopo è la loro salute, allora siamo automaticamente assolte. Ho voluto provarle qualche giorno fa e le ho cucinate per ...