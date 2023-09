Pistocchi | “Dopo caso Chiesa-Politano non abili per la Nazionale | sarebbe il caso di rivedere il regolamento”

Politano (LaPresse) - Calciomercato.it'aver visto Chiesa e Politano, non abili per la Nazionale, tra i migliori della Juve e del Napoli 4 quattro giorni- scrive su Twitter- ...A tal proposito il collega Mauriziopone un quesito su Twitter : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieScriveaver visto #Chiesa e #Politano - non abili per la Nazionale, tra i migliori della #Juve e del #Napoli 4 gg- sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene ...

Pistocchi dopo i gol di Chiesa-Politano: "Out in campionato chi salta la Nazionale" Tutto Napoli

Pistocchi e i casi Chiesa e Politano: «Chi non è abile per la ... IlNapolista

La quarta giornata di Serie A ha regalato risultati importanti, ma anche polemiche: l'ultima riguarda Chiesa, non avrebbe dovuto giocare ...Il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un post sui social: "Dopo aver visto Chiesa e Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della Juve e del Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di ...