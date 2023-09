La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

"Siamo in un girone tosto - prosegue- ma tutto è possibile, siamo il Milan e alleno un gruppo consapevole, forte e unito. Noi viviamo di queste emozioni, in positivo e in negativo. Dopo il ...In vista del fischio di inizio della nuova stagione sportiva, DAZN Italiala nuova campagna di brand Inizia In Campo, Lo Vivi Ovunque che vede protagonisti il tifo e l'... Inzaghi contro, ...

Pioli svela il motivo della visita di Ibrahimovic. Poi su Tonali: "Lo accoglierò così" Corriere dello Sport

Pioli svela un recupero nel gruppo e suona la carica in vista del ... 90min IT

Il tecnico del Milan parla alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions contro il Newcastle: "Sarà una partita diversa rispetto al derby. Il ko con l'Inter La delusione è stata forte" ...Andiamo a svelare dei retroscena giunti in redazione da fonti molto ... Gerry Cardinale era propenso ad esonerare Stefano Pioli. Questo ha tuonato ieri sera dopo le 23 ai suoi dirigenti, proprio ...