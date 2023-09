Pioli | «Sono in debito con i tifosi | persi cinque Derby in un anno»

(Di lunedì 18 settembre 2023)nel 2023 per, che sabato ha subito un clamoroso 5-1 in Inter-Milan. Il tecnico rossonero si sente incon i suoiprova a chiedere scusa aidel Milan in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Newcastle: «Inutile girarci tanto intorno, avevamo aspettative, fiducia e positività. Ma è andata male, è stata una delusione forte. Per fortuna c’è la Champions League per switchare subito. Sento con tanto peso questi insuccessi nei, potessi li cambierei subito senza pensarci. La squadra può superare uncosì difficile, con i, perché...

Stefano Pioli (Castelleone, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan.

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del primo match stagionale in Champions League contro il Newcastle.Siamo “amici”, non sono più il suo allenatore. Penso che abbia parlato individualmente con i ragazzi. Poi con me ha parlato di tante cose, specie dei nuovi giocatori e poi cose nostre”. Pioli si è ...