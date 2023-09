Pioli si gioca subito tutto | Milan | una scelta rischiosissima contro il Newcastle

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Squadra che vince non si cambia, dice il detto. Ma Stefanoha deciso di non toccare i suoi neanche dopo il pesante k.o. di sabato nel derby, perso 5-1l'Inter. Per la sfida di Champions, infatti, è previsto lo stesso 11 in campo che è partito titolare nelle prime quattro partite di campionato: Maignan tra i pali e linea difensiva composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, che avranno il compito di fermare del tridente offensivo mandato in campo da Howe che dovrebbe essere composto da Almiron, Isak e Gordon., niente turnover colin un mese pienissimo A centrocampo ci sarà ancora il trio formato da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders, mentre il tridente sarà composto da Pulisic, Giroud e Leao.riparte sulle certezze di questo inizio stagione, fatta ...