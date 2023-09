Pimenta brinda | «Mkhitaryan è come il vino | migliora con l’età!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023)super nel derby di Milano, conclusosi 5-1 a favore dell’Inter con doppietta proprio dell’armeno. A parlarne la sua agente, RafaelaBENEDIZIONE ? Rafaelaha parlato di, che nel derby ha realizzato una straordinaria doppietta. «ilcon l’età, brindo alla sua prestazione». Poi Tuttosport, continua parlando anche del probabile rinnovo dell’armeno per un altro anno. Due opzioni: biennale o 1+1. Lui non vede l’ora di firmare il prolungamento. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...