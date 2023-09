Pesante sfogo della Boldrini su questione migranti | “L’hai fatto di proposito”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si è lasciata andare in un lungo post dedicato alla, la deputata del pd Laura. La grave emergenza riguardante gli sbarchi, è ormai da giorni, al centro di moltissimi dibattiti. Il governo Meloni invoca l’aiuto da parte dell’Unione Europa e minaccia una chiusura delle coste e nel contempo, dall’altra parte, ci si lascia andare a post duramente accusatori nei confronti di questo modus operandi. “Aver lasciato per giorni migliaia diin condizioni disastrose e umilianti e aver messo i lampedusani in una situazione di enorme disagio aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare il caos sull’isola così da attirare l’attenzione e alzare i toni, visto che con gli strumenti diplomatici, politici e istituzionali Meloni non è stata in grado di ottenere alcun risultato”. Questa il ...

Paradiso + Inferno (Candy) è un film del 2006 diretto da Neil Armfield, che vede protagonisti Heath Ledger e Abbie Cornish, tratto dal romanzo Candy: A Novel of Love and Addiction di Luke Davies, adattato per il cinema dall'autore stesso insieme al regista.

Grande Fratello, lodi Claudio Roma contro Signorini. Sembra che ad aver colpito il ... possono essere interpretati in maniera molto piùrispetto a quello che è effettivamente accaduto. ...Anche l'ex fidanzato di Nicole Santinelli si è scagliato contro Signorini , ecco il suo: Sono ... possono essere interpretati in maniera molto piùrispetto a quello che è effettivamente ...

Andrea De Marco ha tradito Gaia Bianchi Lei si sfoga duramente: ecco le sue parole Webboh

IL 6-0 DELLE POLEMICHE. Pesante striscione dei tifosi Casertani ... sportcasertano.it

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, uscito sconfitto dal Franchi (3-2 per la Fiorentina) ha risposto ai fischi e agli insulti dei tifosi viola ...Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha applaudito i suoi viola dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Non ci capita spesso di vincere in rimonta, dopo una sconfitta pesante come quella di ...