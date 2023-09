Perché se ricordassimo tutto sarebbe un problema

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Quando il dottor Watson, giovane laureato in medicina, torna in patria dopo avere servito l’esercito inglese in India, si trova nella spiacevole situazione di dover sopravvivere nella giungla urbana di Londra con un sussidio assai modesto. E? la precarieta? a far si? che la sua strada incroci quella di Sherlock Holmes, un bizzarro individuo in cerca di un coinquilino, che fin da subito lascia Watson piuttosto interdetto e stranito. «Ma il massimo della sorpresa» scrive Sir Arthur Conan Doyle, che con questo quadro inaugura “Uno studio in rosso”, «fu quando Sherlock Holmes gli confesso? di non sapere che la terra gira intorno al sole». «Mi sembrate sorpreso» disse Holmes, «ma adesso che lo so faro?il possibile per dimenticarmene al piu? presto. Vedete, mio caro Watson, io penso al nostro cervello come a un piccolo attico non ammobiliato che a poco a poco ...