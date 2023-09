“Perché ho dovuto lasciare UeD” Jack Vanore fuori all’improvviso | dopo anni la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il pubblico di Uomini e Donne sa bene chi è. Perha fatto parte del programma di Maria De Filippi, praticamente in ogni ruolo. Prima corteggiatore, poi tronista e infine opinionista fisso, senza contare che ha avuto una relazione con Raffaella Mennoia, braccio destro della conduttrice e autrice di diverse sue trasmissioni. Ma 3fa,, ha lasciato lo studio e da quel momento in poi non è più apparso in televisione. Cosa è successo? Che fine ha fatto? È la prima volta chedecide di rivelaresi è allontanato da UeD. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al sito Fanpage a cui spiega anche che oggi lavora nell’azienda di famiglia.”Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia ...