“Per combattere i tumori la strada a oggi è l’approccio olistico”

(Di lunedì 18 settembre 2023) La designer di studi clinici Ifom Silvia Marsoni all'Adnkronos: "Il mio sogno? Creare un gemello digitale del paziente con tutte le informazioni necessarie per fare la mossa giusta contro la malattia" “Il mio? E’ un approccio ‘’ contro il cancro”. Silvia Marsoni, classe 1952, è una scienziata Ifom impegnata in ambito oncologico con una professionalità molto particolare: la designer di studi clinici. Il suo lavoro consiste nel disegnare e coordinare gli studi clinici, focalizzati in particolare su tumore al colon retto e tumore al seno, individuando metodiche sperimentali innovative – un esempio ne è la medicina di precisione -, oltre a favorire la collaborazione tra clinici e ricercatori. Si tratta di studi che hanno conquistato considerevoli finanziamenti da parte di enti come Airc e la Comunità europea. “Iche ho scelto di studiare ...