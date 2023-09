Pellegatti su Frattesi | “Ci vuole rispetto | a Milano i derby sono civili”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Carloparla ai microfoni di SportMediaset deldie del gesto di Davide(“quattro, zitto e a casa”): “Prima una premessa: non mi è piaciuto il coro indirizzato a Calhanoglu quando il pullman del Milan è sfilato per. Poi Davide è appena arrivato a, seessere l’idolo della tifoseria…io ho perso dei5-2 con Benitez espulso. Suarez e Corso non hanno mai fatto ilindicando ‘cinque’ ai giocatori del Milan. Ho perso uncontro Oriali 5-1, né lui né Mazzola hanno fatto questo gesto. Il Milan ha vinto 6-0 e nessuno ha fatto il gesto ‘sei’ agli altri. Quindi, ci, ma non perché arriveranno ...