Pechino | la cooperazione con la Russia non è contro nessuno

Curiosità: L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS; in cinese , pinyin: shànghai hézuò zuzhi, ; in russo , ; in inglese Shanghai Cooperation Organization, SCO) è un organismo intergovernativo fondato il 14 giugno 2001 dai capi di Stato di sei Paesi: Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.

La Cina e la Russia intendono portare avanti una politica estera indipendente e la loro"non è diretta contro nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontrando a Mosca il suo omologo russo Serghei Lavrov. Lo riferisce la Tass. . 18 settembre 2023... ha recentemente espresso lunedì il desiderio del suo Paese di 'rafforzare la...una contro offensiva nella città di Lere con un uso massiccio di blindati cinesi VP11 MRAP cheha ...

La Cina e la Russia intendono portare avanti una politica estera indipendente e la loro cooperazione "non è diretta contro nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontrando a M ...Wang incontra prima Sullivan a Malta e poi Lavrov a Mosca, mentre a New York l'inviato Han vedrà Blinken a margine dell'Assemblea Onu. Un fermento in cui si ...