Pd Napoli incontra Manfredi | ribadito sostegno al suo operato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo pomeriggio il Pd Metropolitano, con il segretario Giuseppe Annunziata, il presidente Francesco Dinacci e il capogruppo Gennaro Acampora, ha avuto un incontro con il sindaco diGaetanosulla fase del governo cittadino. Nel corso del confronto, che resta costante e di piena condivisione, il Pd dihail convintoe l’apprezzamento all’del sindaco e dell’amministrazione comunale per la realizzazione di scelte positive di buon governo e di rilancio strategico della città che come Pd stiamo contribuendo a costruire in condizioni generali, economiche e sociali, di grande complessità”. Lo afferma in una nota il Pd di. “Il Partito Democratico di– si legge – ...