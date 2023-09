Paura per Lautaro Martinez e sua moglie | furto nel loro ristorante a Milano

Curiosità: La paura è un'emozione primaria, intensamente spiacevole, che deriva dalla naturale avversione al rischio o alla minaccia, presente sia nel genere umano che nel genere animale. Umberto Galimberti, nel suo Dizionario di psicologia, così la definisce:

Le parole di Lamaro C'è grande rispettol'Uruguay, capace di metterealla Francia giovedì scorso, ma anche la consapevolezza di avere le carte in regolaportare a casa la partita, ...Un po' dima tanta emozione anche'' dice Franca. La donna è rientrata subito a casa. Ha ... Un mese e mezzo fa una giovane allevatrice ci aveva contattatisegnalare problemi ai suoi animali a ...

Paura su aereo diretto a Roma: "Ha perso quota per 8mila metri in dieci minuti" . Che cosa è successo Adnkronos

Paura per Biden, manifestante fuori da casa in Delaware: cosa è successo ilGiornale.it

RIETI – Un incendio nei locali della pizzeria Cuor di Bufala, in via Ludovico Canali, nella tarda serata di oggi ha causato spavento e paura per i residenti e i proprietari ...Alcuni ladri hanno fatto irruzione nel ristorante "Coraje" di proprietà del capitano dell'Inter Lautaro Martinez e della moglie Agustina Gandolfo. Bottino complessivo da 1000 euro ...