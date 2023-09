Patente sospesa per chi telefona alla guida e stretta sugli autovelox | ecco il nuovo Codice della strada

(Di lunedì 18 settembre 2023) Multe fino a 2.600 euro per i recidivi che utilizzano il telefonoe sospensionesin dprima violazione, sanzioni raddoppiate per chi, senza diritto, parcheggiastalli riservati ai disabili o sulle fermate dei bus, possibilità di multare anche da remoto chi non rispetta le precedenze pedonali e regole più stringenti per gli enti locali sulle caratteristiche tecniche e il posizionamento degli. Sono questi i principali punti inseriti nelapprovato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene anche la delega al governo per dettagliare le norme previste. "Oggi il Cdm approva in via definitiva importanti ...

Curiosità: La patente di guida italiana è un'autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore, che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici e attitudinali della persona. Attualmente la patente di guida italiana è rilasciata nel formato "patente di guida europea", adottato dai Paesi dell'Unione europea allo scopo di rendere omogenee le informazioni contenute nel documento.

Chi risulta positivo all'alcol test o all'assunzione di stupefacenti non potra' guidare per tre anni mentre chi, recidivo, fugge dopo aver provocoto un incidente avra' laa vita. Chi ......in Consiglio dei ministri a giugno che prevedeva norme più stringenti per guida in stato d'ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e l'introduzione della mini sospensione dellaper ...

Codice della Strada, regole più severe: cosa cambia Donna Moderna

Guida con patente sospesa, fermato dalla Polizia Locale di Rho LegnanoNews.com

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo del Disegno di Legge (Ddl) e della legge delega concernente le modifiche al codice della strada, orientato principalmente sulle sanzioni e con ...Multe fino a 2.600 euro per i recidivi che utilizzano il telefono alla guida e sospensione della patente sin dalla prima violazione, sanzioni raddoppiate per chi, senza diritto, parcheggia sugli ...