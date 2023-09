Curiosità: Chiara Pastore (Napoli, 4 agosto 1986) è una cestista italiana.

...cronaca il 3 dicembre 2017 quando Brignoli segnò un memorabile gol del 2 - 2 in Benevento -: ... Omaggiato anche da chi lo ha incrociato in passato al Psg come Blaise Matuidi, Javier, ...Per chi ama la narrazione per immagini, La storia delin 50 ritratti di Paolo Condò e Giuseppeè un'affascinante esplorazione della storia di Milano attraverso 50 ritratti. Si va oltre ...

Pastore: “Al Milan serve una figura come Ibrahimovic” | PM Intervista Pianeta Milan

Condò: “Nei derby dopo 4 o 5 minuti il campo va in pendenza verso l’Inter” Pianeta Milan

'Quel Napoli che era la perfezione, mi manca, chi lo ha nascosto si decida a restituirmelo', l'analisi del noto giornalista.(Adnkronos) – Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l’Inter padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023-2024. Per il difensore, l ...