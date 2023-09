Parità di genere e sostenibilità | convegno al Belvedere di San Leucio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«di». Questo il tema delin programma per venerdì 22 e sabato 23 settembre al Complesso Monumentale deldi San. L’evento è organizzato dal Comitato scientifico Gruppo Odcec Area Lavoro e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. La sessione di lavoro del venerdì avrà come argomento «Ladie la necessità di colmare le disuguaglianze». Verrà affrontata la tematica nei principali Stati europei. Quindi, l’evoluzione storica in Italia dal diritto di voto alle donne alla legge Golfo-Mosca, con particolare riguardo alla situazione nella categoria dei commercialisti e alle iniziative attuate dalle istituzioni per diminuire il ...