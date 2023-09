Paolo Bonolis è ben dotato? Rivelazioni scottanti e reazione di Sonia Bruganelli FOTO

(Di lunedì 18 settembre 2023) In queste ore stanno generando molto sgomenti alcuni commenti presenti al di sotto di uno dei post diinerenti il suo ex marito. Come tutti, ormai, sapranno, i due hanno deciso di interrompere il loro matrimonio. Malgrado questo, però, hanno deciso di continuare a mantenere un rapporto cordiale e affettuoso. Stando L'articolo proviene da KontroKultura.

Curiosità: Paolo Bonolis (Roma, 14 giugno 1961) è un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano.

...Lecca attuale miss in carica è diventata per il 2023 la ragazza copertina del calendario ufficiale VogueTop Models Agency prendendo parte come testimonial al programma Ciao Darwin cone ...L'ex moglie di, da poco scalzata come opinionista del GF da Cesara Buonamici, ha ricevuto via social una strana richiesta da una fan . Una proposta quasi indecente, che riguardava tra l'...

Sonia Bruganelli, corteggiatrice di Paolo Bonolis le scrive una “proposta indecente”: la reazione dell'imprend ilmessaggero.it

"Mi presenti Paolo Bonolis", chiede una ragazza. La risposta di Sonia Bruganelli è spiazzante Today.it

“Potesti presentarmi Paolo”, scrive ironicamente un’utente a Sonia Bruganelli. “Non dispongo della sua agendina”, replica lei con sarcasmo, lasciando intendere di non occuparsi degli affari privati ...Spuntano le prime corteggiatrici per Paolo Bonolis: ecco come ha reagito Sonia Bruganelli alla notizia. Il siparietto ...