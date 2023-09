Paolini-Trevisan oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) Jasmineaffronterà Martinaal secondo turno del WTA 1000 di Guadalajra, torneo in programma dal 17 al 23 settembre. Due affermazioni piuttosto nette per entrambe le tenniste azzurre al primo turno del ricco evento messicano e ora il tabellone le mette l’una di fronte all’altra per conquistare la possibilità di sfidare molto probabilmente Ons Jabeur al round successivo. Jasmine ha battuto la statunitense Chirico, mentre Martina ha lasciato due games all’olandese Schuurs. Le due, che sono molto amiche, si sono affrontate già tre volte, ma non recentemente. Tutti i precedenti risalgono al 2019 e 2020 con Jasminesempre uscita vincitrice. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 18 ...

Jasmine 1330 ( - 2) 54. Martina 1037 ( - 1) 56. Camila Giorgi 983 ( - ) 60. Lucia Bronzetti 950 ( - ) 104. Sara Errani 663 (+11) 118. Lucrezia Stefanini 611

Paolini ha preso e mantenuto un buon vantaggio, chiudendo 7-3.Anche Martina Trevisan è partita col piede giusto in questa avventura al Wta di Guadalajara, che assegna non pochi punti per la classifica ...Bastano 58 minuti a Martina Trevisan per liquidare la qualificata neerlandese Demi Schuurs con lo score di 6-2 6-0 nel primo turno del torneo di categoria WTA 1000, scattato nella serata italiana a Gu ...