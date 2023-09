Padova | scandalo del prete pro accoglienza | milioni di euro sulle spalle degli immigrati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ala Curia ha iniziato le indagini sui lauti incassi della cooperativa gestita dall’ormai ex “Don” Luca Favarin, sospeso a divinis dalla massima istituzione ecclesiastica già nell’agosto di quest’anno in quanto le sue azioni in campo sociale erano state portate avanti in maniera personalistica e autonoma rispetto alla diocesi. L’exincassa quasi duedil’anno grazie a ristoranti, locali e campus per minori, tutto questo avvolto dal velo della solidarietà e dell’. L’impossibilità di amministrare sacramenti o celebrare messa non sembra essere stata sufficiente per le alte gerarchie della Chiesa, le quali, quando si parla di fatture didi, non lasciano passare nulla. La cooperativa per l’...