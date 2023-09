Padel | è boom | campi più che triplicati Ma gli infortuni sono dietro l’angolo | l’esperto spiega come tutelarsi

(Di lunedì 18 settembre 2023) È ormai lo sport del momento e anche i numeri lo certificano: in Italia solo nell’ultimo anno idapiù che, passando dai 1.800 del 2022 ai 6.470 di gennaio di quest’anno, con oltre un milione e 200mila appassionati che lo praticano, secondo il GlobalReport, pubblicato da Monitor Deloitte e Playatomic. Ma, per quanto semplice appaia, anche questo sport non è esente da rischi e “senza un approccio giusto e una preparazione atletica” si rischiano. L’avvertimento arriva dal chirurgo ortopedico ed esperto di chirurgia ricostruttiva e sportiva, Lorenzo Castellani, che individua in “ginocchio e spalla le articolazioni più a rischio”. Il rischio di sottovalutare l’impegno sportivo richiesto dal“Che sia per semplice ...

Si è tenuta giovedì 14 settembre la seconda edizione di ItalianAwards, la serata di gala ... Solo in Italia, si contano oltre un milioni di appassionati con undi tesseramenti alla Fitp e di ...... è ancora lontana come successi ma mai come in questi ultimi due anni il tennis ha avuto un... quando si gioca al coperto e i campi diminuiscono, la concorrenza interna [...] delnon ha ......la prima puntata della nuova edizione oltre tre milioni e mezzo di persone (senza contare il...gieffino è un grande appassionato di tennis anche se da qualche tempo ha iniziato a giocare a) ...

Padel, è boom: campi più che triplicati. Ma gli infortuni sono dietro l ... Secolo d'Italia

Febbre padel: è boom - Arezzo LA NAZIONE

A febbraio 2022 sono iniziati i lavori nel periodo del boom dei prezzi e del 110 ... disponibile per gli utenti del padel ma anche con possibilità di frequentarla separatamente. Il tutto con un ...È proprio il caso di dire che ad Arezzo è esplosa la passione del padel. Il post Covid in città - se utilizziamo la pandemia come elemento spartiacque - ha visto crescere e non poco la ’febbre’ per il ...