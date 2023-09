Oroscopo Paolo Fox martedì 19 settembre 2023 | Vergine stanco

Leggi su zon

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’di per oggi,19Ariete La giornata inizierà in maniera molto interessante, potreste anche ricevere chiamate all’improvviso o iniziare un lavoro importante. Nei prossimi mesi sono attese novità anche a livello sentimentale. Toro La giornata potrebbe rimettere in gioco molte ambiguità, soprattutto se qualcuno vi ha detto delle bugie. Fate attenzione però potrebbe essere anche più facile arrabbiarsi, agitarsi o vivere qualche tensione. Gemelli L’ottimo aspetto di Mercurio non dovrà essere sottovalutato. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Coraggio. Un po’ più di fiducia in voi stessi! Cancro Saturno in opposizione vi ha costretto più volte a dover risolvere contrattempi ed imprevisti che vi hanno rallentato o vi hanno messo in difficoltà. Il peggio però è passato e ora ...