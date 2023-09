Oroscopo dal 18 al 24 settembre | che dubbi | le relazioni si complicano… per tutti e 12 segni!

Leggi su formatonews

(Di lunedì 18 settembre 2023)dal 18, è bene che fino a fine settimana, ci si rimbocchi le maniche: altro che destino, sono le persone a far guai! Dire che sia sempre colpa delle Stelle è un gravissimo errore di interpretazione. E’ vero che le energie subiscono dei piccoli “sconquassamenti” dall’Universo, ma è l’essere umano a mettersi in gioco, oppure a non farlo. Hai deciso di agire o meno? La settimana non inizia benissimo, perché alcuni sono proprio fermi in un limbo. Ecco perché, quali sono i transiti più importanti secondo l’a partire dal 18, e come sconvolgono la vita delle persone. Aggiornamenti dalle Stelle – FormatoNews.itTra i transiti più importanti non possiamo non analizzare l’Opposizione tra Nettuno-Sole, Trigono Sole-Plutone, Sole nel segno della Bilancia. Diciamo che nel ...