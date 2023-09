Oriana Marzoli a cuore aperto confida cose personalissime al Gran Hermano e spera in una sorpresa…

Curiosità: La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. È durata 197 giorni, ed è stata condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nella venticinquesima puntata del 26 dicembre 2022 e nella ventiseiesima puntata del 2 gennaio 2023), e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.

Tempo di rivelazioni inaspettate per. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip , attualmente nel cast della versione spagnola del reality show, ha confessato ai suoi compagni di gioco che Daniele Dal ...Dove sta la verità e dove sta la finzione La love story che vede protagonisti Daniele Dal Moro eappare sempre più tragicomica. Difficile comprendere dove finisce il gioco del gossip e dove comincia la relazione vera e e propria. Non si contano più le volte in cui i due si sono ...

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sposano La rivelazione inedita dell'ex gieffina ComingSoon.it

Oriana e Daniele Dal Moro si sposano Lei fa una rivelazione, sorpresa in arrivo Libero Magazine

Luca Onestini al Lago Maggiore scortato dalle guardie del corpo è una scena che ha fatto sorridere i residenti del posto. L'ex gieffino e deejay era tra la folla che però, quasi ...Figlio del celebre campione di ciclismo Francesco … Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si lasciano Ecco cosa accade, dopo Venezia 80 La lovestory di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli finisce con lo ...