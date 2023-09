Ora in Libia si teme un’epidemia di colera

... che ha provocato gravi inondazioni in. Notizie che dovrebbero minare l'ottimismo di politici ... ma rappresentano anche una grossa parte del problema se orientati, come, all'industria fossile ......come punto d'appoggio per le aggressioni di vari paesi e raid aerei come nel caso della2011. ... Risulta molto difficile quantificare la spesa fino adaffrontata dai governi Draghi e Meloni ...Rintracciati egiziani, siriani e sudanesi salpati da Zawia, in, dopo aver pagato 4mila ... Serve poi "un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite el'accordo con la Tunisia va applicato ...

Libia, Derna sepolta dalle acque. 11.300 morti, migliaia di dispersi Avvenire

Libia: Mezza luna rossa, a Derna oltre 11 mila morti Agenzia ANSA

Quattro membri di una squadra di soccorso greca in viaggio verso la città di Derna, devastata dalle inondazioni, e tre membri di una famiglia libica sono rimasti uccisi. Almeno quindici i feriti ...Fresco di firma, in Congo, un contratto per il revamping di piattaforme Lng. Linee di business anche con Libia e Angola. Trattative con Iraq e Croazia. .