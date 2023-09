Ora è ufficiale | l’ex Napoli trova squadra | lascia l’Italia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilha rappresentato un’isola felice per tutti i suoi giocatori la scorsa stagione, almeno per la maggior parte dei giocatori. Lo scudetto raggiunto a trentatrè anni di distanza nel 2023 ha rappresentato l’apoteosi per la SSCe i suoi tifosi. Una annata fantastica, in cui Osimhen e compagni a suon di record hanno letteralmente stracciato un campionato, chiuso con ben 16 punti di vantaggio sulla seconda. L’aria magica che si respirava intorno al club era qualcosa di tangibile, un qualcosa in grado di far sentire parte integrante e importante anche coloro che hanno avuto meno possibilità di calcare il campo da gioco con costanza. Emblematica in tal senso la frase di Zerbin, che nonostante le offerte di meza Serie A, declinò pur di restare ada comprimario: “Non è un rifiuto a voi, ma mi sveglio tutte le mattine e sono ...