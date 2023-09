Operato a 7 anni con risonanza a ultrasuoni | a Milano ' prima mondiale'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023), 18 set. (Adnkronos Salute) - Un bambino di 7, arrivato adalla Sardegna dove era ricoverato in gravi condizioni per una distonia degenerativa, è stato sottoposto all'Istituto neurologico Besta a un intervento conmagnetica a(Mrgfus, Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound). A darne notizia è l'Irccs meneghino in una nota: "Per lavolta al mondo" la tecnica, "una procedura mini-invasiva in grado di effettuare un intervento chirurgico di tipo lesionale sotto controllo diretto radiologico e con l'ausilio degli, è stata utilizzata con ottimi risultati su un bambino di 7", spiegano dalla struttura. Il piccolo "ora sta meglio". L'intervento, si legge, "ha evitato complicanze o esiti fatali ...