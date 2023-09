Onu | Meloni chiederà un Piano per l' Africa su migranti e grano Interventi in loco sui centri accoglienza

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ieri mattina Lampedusa e stasera New York. In mezzo, alle 12.30 di oggi, il Consiglio dei ministri a Roma

Giorgiaaccoglie la sponda di Bruxelles sul tema dei migranti, domani il Consiglio dei ... poi la premier volerà a New York per l'assemblea dell'dove l'Italia rilancerà sulla necessità che ...... lotta ai trafficanti di esseri umani e un rinnovato coinvolgimento dell' Unhcr , l'agenziaper ... l'ha incarnata il leader Giacomo Sferlazzo che stamattina ha intercettato lachiedendo un ......come in Ue si alzino ormai regolarmente voci contro gli accordi con Saied e le stesse agenzie, ... ha commentato in serata, ospite della puntata di Dritto e rovescio in onda questa sera su ...

Il giorno di Lampedusa, Meloni: "Serve il coinvolgimento dell'Onu. Fermare le partenze illegali" Today.it

Migranti, Meloni; "Serve maggiore coinvolgimento dell'Onu" TGCOM

Prima un sopralluogo di una decina di minuti all'hotspot per i migranti di Lampedusa, poi la visita al molo di Favaloro, dove arrivano ogni giorno imbarcazioni provenienti dal Nord Africa ...«Efficace missione navale europea». «Coinvolgimento dell’Onu». Insiste, Meloni. E sono tutte questioni che volano alto, sulla testa della gente di qui. Che, almeno dal 2011, anno di un’altra crisi ...