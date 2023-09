Onu | Giorgia Meloni a New York | verso incontro con Erdogan per arginare rotta balcanica

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) La premier arriverà in serata, quando in Italia sarà già l'alba. Mercoledì l'intervento alla 78esima Assemblea generale Onu Dopo aver portato Ursula von der Leyen a Lampedusa, la premierporterà idealmente Lampedusa a New, alla 78esima sessione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). Nell’intervento che terrà mercoledì sera, e che segnerà l’esordio della premier italiana all’Unga,batterà infatti anche sull’emergenza migranti, perché l’Italia non può essere lasciata sola e l’aiuto dell’Europa non basta, il senso del suo intervento, in cui ribadirà anche il sostegno fermo all’Ucraina e il lavoro necessario e senza tregua per una ‘pace giusta’. Davanti all’assemblea che tradizionalmente raccoglie capi di Stato e di governo dei 193 Stati membri,affronterà ...