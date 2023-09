(Di lunedì 18 settembre 2023) Il presidente turco Recep Tayyiphato il magnatea tecnologiaTurkish House di New, un grattacielo di fronte al palazzoe Nazioni Unite, per discutere di ...

Curiosità: Recep Tayyip Erdogan ( AFI : [e'dep tj'jip 'ædon], ; Istanbul, 26 febbraio 1954) è un politico turco, 12º e attuale presidente della Turchia. In precedenza ha ricoperto la carica di Primo ministro dal 2003 al 2014 e di sindaco di Istanbul dal 1994 al 1998. Ha fondato il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) nel 2001, conducendolo alle vittorie elettorali nelle elezioni parlamentari in Turchia del 2002, 2007 e 2011 prima di dimettersi dal partito dopo la sua elezione a presidente nel 2014. In seguito è tornato alla leadership dell'AKP nel 2017, dopo il referendum costituzionale di quell'anno. Proveniente da un retroscena politico islamista, autodefinitosi come un "democratico conservatore", durante la sua amministrazione ha promosso politiche economiche socialmente conservatrici e populiste, che hanno portato ad un progressivo ritorno dell'islam all'interno del paese dopo la laicizzazione avvenuta ai tempi di Ataturk. Si è classificato al primo posto nella classifica dei "500 musulmani più influenti del mondo" stilata nel 2019 dal "Royal Islamic Strategic Studies Centre" con sede in Giordania.

Durante l'incontro alla Turkish House di New York, dovesi trova in occasione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, si e' svolto un colloquio tra i due. Il patron di Tesla era stato in ...... questione che sarà al centro del suo incontro con il segretario generale dell'Antonio Guterres (il quale separatamente vedrà anche il presidente turco Recep Tayype il ministro degli ...

Onu, Erdogan incontra Elon Musk a New York alla vigilia dell'Assemblea generale - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Onu, Erdogan incontra Elon Musk a New York alla vigilia dell'Assemblea generale - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il magnate della tecnologia Elon Musk alla Turkish House di New York, un grattacielo di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...