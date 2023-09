NZEB | cosa sono gli edifici a energia quasi zero

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 settembre 2023) Glihanno un notevole impatto sul consumo globale di, rappresentando una fetta significativa di questa risorsa preziosa. Sia che si tratti di residenze private, uffici o immobili commerciali, essiresponsabili del 40% del totale del consumo energetico a livello mondiale. Per affrontare in modo efficace questioni legate alla sostenibilità, all’efficienza energetica, alla riduzione dei costi e alla lotta all’inquinamento, è imperativo intervenire per ridurre il consumo energetico deglie migliorare la loro efficienza.gliMa come possiamo raggiungere questi obiettivi? La soluzione risiede sia nella ristrutturazione degliesistenti che nella progettazione di nuovi ...